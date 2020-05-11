Подмосковные активисты выселили рабочих Алексина из своего города

Общественники из подмосковного города Пущино добились выселения рабочих из Тульской области с территории местного пансионата.



Напомним, вечером 3 мая более 300 сотрудников серпуховского предприятия «Маревен Фуд Сентрал» были заселены в пансионат «Пущино». Все они оказались жителями Алексина.

Жители Подмосковья возмутились тем, что алексинцы находились в пансионате и посещали близлежащие магазины без средств индивидуальной защиты.

Местные активисты создали интернет-петицию к властям за то, чтобы выселить алексинцев с территории своего города, опасаясь вспышки заболевания коронавирусом. На тот момент в Пущино, по официальным данным, коронавирусной инфекцией были заражены всего 4 человека.

Администрация Пущино, как оказалось, не была поставлена в известность. Чиновники вместе с общественниками стали атаковать различные инстанции, вплоть до полиции и прокуратуры. В результате через несколько дней алексинцев погрузили в автобусы и увезли на новое место временного пребывания — в гостиницу на территории Серпухова.

По возвращении в Тульскую область рабочих из Алексина ждёт обязательная двухнедельная самоизоляция, согласно указу губернатора Алексея Дюмина.