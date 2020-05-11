Путин проявил щедрость к гражданскому обществу

Президент России Владимир Путин распорядился выделить в 2020 году 3 млрд рублей из своего резервного фонда на гранты по развитию гражданского общества.



«Выделить из резервного фонда президента РФ 3 млрд рублей Управлению делами президента для увеличения в 2020 году объема субсидии, предоставляемой фонду — оператору президентских грантов по развитию гражданского общества», — говорится в распоряжении.

В начале апреля Путин поручал правительству при формировании проекта федерального бюджета на очередной трехлетний период предусматривать ассигнования в 3 млрд рублей ежегодно дополнительно к субсидии, предоставляемой фонду — оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, преимущественно на софинансирование грантовой поддержки некоммерческих организаций. При этом отмечалось, что в 2020 году эти средства будут выделены из резервного фонда президента РФ.