В России может сместиться начало учебного года

Единый государственный экзамен в России могут перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в правительстве РФ.



В зависимости от эпидемиологической обстановки в стране, сдачу ЕГЭ могут назначить на середину июля или начало августа. Соответственно, сдвинется срок экзаменов в вузах, учебный год в институтах и университетах начнётся не 1 сентября, а 1 октября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ планируется начать 8 июня. При этом в ведомстве отметили, что проводить ЕГЭ будут только тогда, когда удостоверятся, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.