С начала года тульские коррупционеры проштрафились на 1,5 миллиона рублей

Прокуратура Тульской области подвела итоги своей работы в сфере противодействия коррупции за первый квартал 2020 года.



За этот период было выявлено 828 нарушений, принесено 82 протеста на незаконные правовые акты, внесено 210 представлений, по результатам рассмотрения которых 169 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности — 19 лиц. В суды направлено 19 исков, возбуждено 4 уголовных дела.

По постановлениям прокуроров одно юридическое лицо привлечено к административной ответственности за незаконное вознаграждение (назначен штраф в размере 1 млн рублей), 13 лиц оштрафованы на 480 тысяч рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности действующего (или бывшего) государственного или муниципального служащего.

Прокурорами проведено 87 проверок исполнения организациями всех форм собственности требований федерального закона «О противодействии коррупции», выявлено 178 нарушений, внесено 87 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 49 лиц.