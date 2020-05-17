Соседи туляков оказались самогонщиками

В России на 60% выросло производство самодельного алкоголя по сравнению с осенью 2019 года.



Это выяснили эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проводившие исследование в марте-апреле.

7% жителей крупных и средних городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя.

В список городов, где живёт много самогонщиков, попали соседи Тульской области по Центральному федеральному округу: Брянск, Воронеж, Калуга, Рязань.

Также производители самодельного алкоголя проживают в Барнауле, Йошкар-Оле, Костроме, Красноярске, Пензе, Саранске.

Менее всего самогонщиков оказалось в Махачкале, Владикавказе, Грозном, Владивостоке, Ставрополе, Ижевске, Архангельске, Якутске, Вологде, Новокузнецке.