Продюсер «Дикой мяты», которая должна пройти в Алексине, обратился с призывом к зрителям

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который ежегодно проходит в Тульской области под Алексином, может быть перенесён в связи с эпидемиологической ситуацией.



Об этом сообщил продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«Вот уже 13 лет фестиваль является для меня основным детищем, источником вдохновения, энергии и любви. 13 лет мы не подводили вас. 13 лет мы вместе с вами меняли „Дикую Мяту“ к лучшему: становились комфортнее, разнообразнее и ярче. И это только благодаря вам. В 2020 году я первый раз подведу вас. Мы не можем провести фестиваль в запланированные даты 19-21 июня. Приношу вам свои искренние извинения», — обратился он ко всем посетителям фестиваля.

Организаторы разработали план «А», согласно которому, фестиваль может пройти 14-16 августа 2020 года. В противном случае придётся действовать по плану «Б» — перенести фестиваль на июнь 2021 года.

Несмотря на изменение дат, всех, кто уже купил билеты, призывают их не сдавать. Взамен каждому зрителю обещают бонусный пакет. В случае критической ситуации оформить возврат билетов можно через сервис ticketscloud.com.