Под Тулой создали в России мемориал героям-энергетикам

В посёлке Менделеевский под Тулой создан мемориальный комплекс героям-энергетикам.



Здесь в годы Великой Отечественной войны проходила передняя линия обороны города.

В годы войны тысячи энергетиков уходили на фронт добровольцами и сражались на передовой, многие приближали Победу, восстанавливая разрушенную инфраструктуру. Мемориальный комплекс позволил увековечить память об этих мужественных и самоотверженных людях.

Всего в Туле более 120 памятников, мемориалов, братских захоронений, посвящённых подвигу солдат, чекистов, ополченцев и рабочих. Это первый в стране столь масштабный мемориал, посвящённый энергетикам и их роли в годы Великой Отечественной войны.