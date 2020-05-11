В МВД не стали ужесточать ответственность за побои, ссылаясь на позитивную статистику

МВД России отказалось ужесточать ответственность за побои, предусмотренную статьёй 6.1.1 КоАП.



Именно по этой статье сегодня квалифицируются, в частности, случаи домашнего насилия. Нарушителям грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов.

При этом статья 116.1 УК РФ о нанесении побоев предусматривает более существенный штраф уже до 40 тыс. рублей.

В МВД напомнило, что вопрос об ужесточении административной ответственности за побои ранее изучался в Минюсте (тогда предлагалось вместо штрафа применять только арест). Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной, заявили в ведомстве.

В МВД также посчитали оправданной декриминализацию побоев (закон был принят в 2017 году). Там уверены, что перевод побоев из уголовно наказуемых преступлений в административные «позволил высветить значительное число латентных деяний и повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».

Свой отказ от ужесточения наказания за побои в МВД подкрепили также данными о снижении числа случаев домашнего насилия в первом квартале текущего года на 13%, сообщает ТАСС.

Так, в марте было зафиксировано более 13 тыс. случаев насилия в семье, что на 6,5% меньше показателя прошлого года. В апреле, когда большинство регионов из-за коронавируса ушли на режим всеобщей самоизоляции, семейных преступлений было, по данным МВД, вдвое меньше — 7,7 тыс. (это также на 23,4% меньше, чем в 2019-м).

При этом уполномоченной по правам человека в России Татьяна Москалькова, ссылаясь на данные НКО, защищающих женщин от домашнего насилия, рассказала, что число жалоб на побои в семье с 10 апреля выросли в 2,5 раза: в марте поступило 6054 таких сообщений, а в апреле уже свыше 13 тыс.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина также говорила, что с введением карантина из-за пандемии авторы закона о профилактике домашнего насилия, который до сих пор не внесён в нижнюю палату, стали чаще получать жалобы на побои в семье. По её словам, росту насилия способствует то, что жертвы остаются один на один с агрессорами, лишившись возможности найти поддержку извне. В марте количество жалоб на телефон доверия выросло на 24% (2537 против 2050 в феврале).

В России побои в семье ранее квалифицировались по статье 116 УК РФ, однако в январе 2017 года вступил в силу закон, который исключил из статьи возможность тюремного срока (до 2 лет) за побои, нанесённые близким родственникам. Сегодня за домашнее насилие предусмотрено только административное наказание. Инициатором закона о декриминализации насилия в семье тогда стала сенатор Елена Мизулина, которая отмечала, что возможность уголовной ответственности за побои приводит к «нарушению семейной гармонии».