В России окончился «единый период нерабочих дней»

Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 11 мая объявил об окончании нерабочих дней с сохранением заработной платы.



Он предоставил главам регионов право, опираясь на анализ ситуаций, на мнение главных санитарных врачей, принимать решение о характере ограничительных и профилактических мер. Их можно постепенно смягчать, сохранять или же, напротив, дополнять».

При этом Путин потребовал с 12 мая «везде, где это возможно», разрешать работу предприятий базовых отраслей экономики: строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых.

Также он поручил установить специальные выплаты социальным работникам на три месяца: для врачей в социальных учреждениях — 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, если они работают с зараженными коронавирусом — 60 тысяч.

Для среднего медицинского и административного персонала установлена оплата в размере 25 тысяч рублей, если они работают с заболевшими — 35 тысяч. Для младшего персонала — 15 тысяч рублей и 20 тысяч, в случае работы с зараженными. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Ранее Путин продлил режим самоизоляции до 12 мая. На 11 мая в России зафиксировано более 221 344 заразившихся коронавирусом, 2 009 человек умерли.