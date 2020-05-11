Узловчане просят открыть в городе современный госпиталь

Жители Узловского района обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину в связи с оптимизацией больниц в результате реформы системы здравоохранения.



В частности, они отмечают отсутствие в районе современной медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Пандемия поставила с ног на голову жизнь каждого человека, жизнь целой страны. Все ощутили на себе не только экономический кризис, но и все остро прочувствовали полный хаос в системе здравоохранения. И особенно регионы оказались не готовы к массовой вспышке инфекции. За многие годы оптимизации здравоохранения мы получили закрытые больницы, потерю медперсонала, полное отсутствие качества медицинского обследования и лечения. Всех заболевших жителей Узловского района везут в Тулу, Щекино, Новомосковск... Куда угодно везут, но только не лечат в своём районе.

Узловский район не имеет своего инфекционного отделения, госпиталя. Закрыты огромные больницы и корпуса. По адресу г. Узловая, ул. Чкалова, 34 находится больница (бывшая медсанчасть машзавода), где когда-то в не таком далеком прошлом работала не только поликлиника, но и находились стационарные профильные отделения. Многие жители с грустью вспоминали те времена, когда медицина была действительно доступной и бесплатной, до настоящего времени.

Жители не просто тоскуют по прошлым временам, а просто недоумевают, как и где можно теперь получить как ежедневную, обычную медицинскую помощь, так и лечение при вирусной пневмонии. Узловская районная больница не имеет возможностей принимать пациентов с таким заболеванием из-за отсутствия специализированного отделения, более того больница не способна теперь работать и в обычном режиме. Жители могут получить только экстренную помощь, а именно госпитализацию в какой-нибудь другой район нашего региона или в сам областной центр.

На сегодняшний день всех людей, которые имеют признаки ОРЗ, пневмонии — везут в перепрофилированные госпитали далеко от дома. В этих госпиталях, всех без разбора, кладут вместе в палаты, не имея результатов тестов на COVID-19 люди поступая, возможно с ОРЗ или пневмонией, могут оказываться в палате и с теми, кто как раз уже болен этим не изученным вирусом. Никаких боксированных палат, никаких быстрых результатов тестов, никаких разделений между больными нет, что приводит к увеличению заболеваемости именно этим вирусом.

Если сейчас ситуация в системе здравоохранения Узловского района не начнет меняться, то в последствие у нас останется и вместо УРБ какой-нибудь офис терапевта. Мы просим обеспечить нас полноценной медициной в нашем районе. Верните, откройте нашу бывшую больницу на горе (так мы – жители её называем с давних времен), сделайте из неё современный госпиталь, который можно будет использовать при лечении любых болезней», — говорится в обращении.