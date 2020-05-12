На фоне пандемии россияне потянулись скупать дачи и коттеджи

Риелторы зафиксировали значительный рост спроса на аренду и покупку дач и загородных домов по всей России на фоне режима самоизоляции.



Граждане, которые не могут свободно выходить из домов и съездить на отдых на курорты, ищут возможность бывать на свежем воздухе и провести отпуск на природе, передаёт ТАСС.

«Изначально аренда загородного дома была продиктована стремлением переждать эпидемию коронавируса подальше от мест скопления людей, к тому же переход многих сотрудников на дистанционную работу вполне позволял работать за пределами городов. Ситуация с закрытием границ и неопределенностью с летним отпуском стала одним из определяющих факторов для аренды дома в апреле, когда появились первые заявления о том, что транспортное сообщение с другими странами может быть открыто лишь в конце лета или даже в конце года. Это стимулировало городских жителей искать альтернативные варианты летней заграничной поездке», — рассказал ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

В пресс-службе компании «Авито» рассказали, что спрос на аренду загородной недвижимости вырос во всех регионах страны. Согласно данным агрегатора, в апреле сильнее всего повысился интерес к долгосрочной аренде коттеджей и таунхаусов — на 213,3% и 171,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Востребованность дач выросла на 93,4%, а домов — на 21,7%.

За пределами столичного региона наибольший рост спроса на аренду дач и домов отмечен в Красноярском крае (в 4,3 раза) и Волгоградской области (в 3,8 раза). Однако в целом интерес жителей в регионах к аренде домов оказался ниже, чем в Московской области (рост в 4,7 раза).