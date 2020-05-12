Российских чиновников предлагают наказывать за хамство

В Госдуму внесён законопроект о наказании государственных и муниципальных служащих за хамство гражданам.



Его авторы — глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Административная ответственность будет грозить в связи с осуществлением чиновником своих полномочий (должностных обязанностей). Штрафы составят 50-100 тыс. рублей, возможна и дисквалификация на срок до 1 года.

За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до 2 лет.

Кроме того, законопроектом увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.