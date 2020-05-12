Осенью в России могут снизить пенсионный возраст

Правительство России может снизить пенсионный возраст уже осенью. Об этом заявляют эксперты и политологи.



Как сообщил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин в интервью «Свободной прессе», снижение пенсионного возраста и отмена пенсионной реформы может стать одним из ключевых шагов для преодоления последствий кризиса.

Экономист Михаил Хазин считает, что президенту Владимиру Путину может потребоваться в ближайшее время объявить об отмене пенсионной реформы.

Также об этом заговорили и в «Партии роста». Лидер фракции заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева уверена, что возрастная пенсионная граница должна быть возвращена на прежнее место в 2020-21 годах.

Предполагается, что на пенсию смогут уйти около 2 млн человек.