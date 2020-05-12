В России ужесточат закон о запрете участия в выборах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности кандидатам с судимостью по статьям УК РФ средней тяжести.



В категорию таких статей входит в том числе «дадинская статья», предполагающая наказание за многократное нарушение закона о митингах.

Законопроект был внесён в Госдуму 8 мая. Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик, Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко.

За законопроект проголосовали 237 члена «Единой России», против — 23 (большая часть депутатов фракции «Справедливая Россия», и, частично, от КПРФ), воздержались двое (от ЛДПР и КПРФ). Фракция ЛДПР не голосовала.

До принятия законопроекта запрет на выдвижение в кандидаты действовал для осуждённых только по тяжким и особо тяжким статьям УК. Ограничения действовали на 10 и на 15 лет со дня снятия или погашения судимости.

В Совете при президенте по правам человека назвали принятый законопроект антиконституционным.

«На мой взгляд, это антиконституционное решение. Имеются в виду статьи уголовные, но сюда подвёрстываются и политические. „Дадинская статья“ — абсолютно политическая, уже Конституционный суд высказался, что она не соответствует реалиям и духу законодательства. Как можно запрещать людям, которые осуждались по этой статье, баллотироваться?» — сказал «Интерфаксу» член СПЧ историк Николай Сванидзе.