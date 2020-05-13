Путин заявил о спасении России от распада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в начале 2000-х Россия находилась на грани распада, а теперь надёжно защищена от любых посягательств извне.



Об этом он сообщил в интервью на канале «Россия-1».

По словам Путина, 20 лет назад «были все шансы, чтобы реализовать этот гнусный план», не только на Кавказе.

«В уставах так называемых или в конституциях различных республик — в 60-ти из них можно было прочитать всё что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации», — рассказал президент.