Пенсионные фонды потеряли в биржевых играх 37 миллиардов рублей

Падение индексов и распродажи на Московской бирже в марте на фоне падения цен на нефть и девальвации рубля ударили и по портфелям негосударственных пенсионных фондов.



Они управляют сбережениями россиян на сумму почти 3 трлн рублей, 37 млрд из которых уже потеряны.

Пенсионные накопления были инвестированы в государственные и корпоративные облигации, а также долевые ценные бумаги. Но с 6 по 19 марта индекс цен государственных облигаций RGBI рухнул рекордно с 2014 года — с 152,75 до 136,24 пунктов, хотя и отыграл примерно половину назад, к концу квартала.

Помимо негосударственных пенсионных фондов большие деньги потеряли и другие «киты» биржевых торгов, но удар по пенсионным фондам был особенно ощутим еще и потому, что они накануне мартовского обвала едва отошли от многолетнего кризиса, который сотрясал отрасль скандалами и санациями, пишут «Новые Известия».

По итогам первого квартала из-за «рыночной волатильности» пенсионные накопления у негосударственных пенсионных фондов по данным Центробанка сократились на 1,3%, до 2,822 трлн рублей. В денежном выражении фонды потеряли 37 млрд рублей. Их пенсионные резервы упали на 2%, или на 28 млрд рублей, до 1,386 трлн рублей.

Самым существенным ударом оказалось падение стоимости акций — на 14,4%, до 151,8 млрд рублей. На фоне обвала котировки фонды пошли на фиксацию убытков, продав подешевевшие акции и переложив средства в менее рискованные инструменты — в частности, в долговые бумаги, в том числе в рамках сделок репо.

При этом в Центробанк отмечает, что негативные факторы рынка оказали влияние на инвестиционные портфели негосударственных пенсионных фондов все-таки значительно меньше, чем на финансовые рынки в целом.

В частности, индекс Московской биржи за квартал просел на 17,6%, а индекс RGBI, отслеживающий цены государственных облигаций, — на 2,4%. Это дало возможность и в условиях пандемии фондам все также бесперебойно выплачивать пенсии, причем в большинство фондов их клиенты обращаются за назначением пенсий дистанционно. В структуре вложений пенсионных накоплений по-прежнему преобладают корпоративные облигации (52%, или 1,468 трлн рублей) и государственные ценные бумаги (29,9%, или 844 млрд рублей).

Из более чем 50 стран, охваченных исследованием Организации экономического сотрудничества и развития, хуже российских показали результаты лишь пенсионные системы Нигерии (-1,6%) и Турции (-1,5%). Можно сравнить с показателями Австралии (+6,7% прибыли) или Израиля (+4,2%). При этом с россиян, как известно, берут очень большие пенсионные взносы — до 22% от зарплаты. Работник этого не ощущает, потому что за него их платит работодатель.

Это выше среднего уровня по странам Организации экономического сотрудничества и развития (18%), но российским властям кажется, что мало. С 2021 года намечено повышение взносов уже до 26% — больше платят только жители славившейся долголетием своих граждан Италии (33%) и богатейшей Швейцарии (27%).