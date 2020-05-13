Полицейским хотят разрешить проникать в дома граждан и вскрывать автомобили

В Госдуму внесён правительственный законопроект, расширяющий права полицейских. Им хотят предоставить право на вскрытие автомобилей, проникновение в помещения граждан, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий.



Полицейским могут разрешить:

обозначать места преступлений «доступными средствами, в том числе визуальными»;

блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты;

входить или проникать на земельные участки, в жилые дома и другие помещения граждан;

вскрывать автомобили и проникать в них для спасения жизни граждан, обеспечения их безопасности;

применить оружие не только в уже предусмотренных случаях (если при задержании злоумышленник сам достал оружие, приблизился к сотруднику, сократив указанное последним расстояние, или прикоснулся к его огнестрельному оружию), но и если тот совершил «иные действия, позволяющие расценивать их как угрозу нападения»;

также предлагается установить, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».