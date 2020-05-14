В государственных аптеках Тульской области, относящихся к предприятию «Фармация», сформировали месячный запас масок и двухмесячный — перчаток.



Как рассказала директор ГУП ТО «Фармация» Галина Савчук, еженедельно проводится мониторинг наличия средств индивидуальной защиты, при необходимости запас пополняется.

Стоимость медицинской маски — 28 рублей, пары перчаток — 20 рублей. Адреса государственных аптек можно посмотреть на сайте farma-tula.ru или узнать по телефону 7 (4872) 49-99-03, с 9:00 до 17:00 мск.

Напомним, с 11 мая в Туле, Новомосковске, Венёвском, Заокском, Тёпло-Огарёвском, Щёкинском и Ясногорском районах введён обязательный масочный режим. В остальных муниципалитетах он носит рекомендательный характер. Всем жителям региона рекомендовано носить перчатки в общественных местах.