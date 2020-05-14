В тульских школах отменят общие перемены

В школах Тульской области из-за пандемии коронавируса отменят общие перемены.



Об изменении расписания занятий и отмене общих перемен в образовательных учреждениях по всей стране сообщил Роспотребнадзор.

Для максимального разобщения за каждым классом будет закреплено учебное помещение. Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов. Также изменят время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен.

Роспотребнадзор также рекомендует по возможности сократить число обучающихся в одном классе и исключить нахождение учеников разных классов в группах продлённого дня. В школах запрещено проводить массовые мероприятия.

Каждое утро при входе в здание школы сотрудникам, школьникам и их родителям будут измерять температуру. Также там будут размещены антисептики для рук в специальных дозаторах.

Рекомендовано максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе (с учётом погодных условий), сократить количество занятий в спортивном зале. Во время перемен и после окончания рабочего дня проводить дезинфекцию помещений.

Также в числе рекомендаций для школ – усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей.

Читайте также: Коронавирус в Тульской области