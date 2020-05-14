Под Алексином нашли заброшенное пастбище

В селе Колюпаново под Алексином обнаружили пастбище, которое владельцы не использовали по назначению.



Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку нарушений земельного законодательства на основании информации от областного Росреестра.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 4,39 га не были найдены следы выпаса скота и проведения обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.

Двум собственникам земельного участка выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.