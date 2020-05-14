Госкорпорации построят в регионах 25 мусоросжигательных заводов

«Ростех», «Росатом» и государственный инвестиционный банк ВЭБ договорились построить в регионах России не менее 25 мусоросжигательных заводов.



Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей. Заводы собираются построить в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах, говорится в пресс-релизе ВЭБа.

В проект партнёры хотят привлечь коммерческие банки, финансовые институты и частных инвесторов. «Ростех» также намерен разработать комплекс мер господдержки.

Первый из 25 мусоросжигательных заводов должен появиться в конце 2022 года. Само соглашение о партнёрстве госкомпаний, подписанное 7 мая, рассчитано до мая 2025 года, но в целом программа долгосрочная.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, предприятия позволят «предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель».