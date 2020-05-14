Четверть депутатов Госдумы не вернулись на работу с каникул

60 депутатов Госдумы не участвуют в работе парламента с начала апреля.



Последнее пленарное заседание было 17 апреля, а первое 12 мая. В этом промежутке депутаты должны были провести отпуск и поработать с избирателями.

На первую «пленарку» после майских праздников не пришли 112 человек — четверть из 450 парламентариев. Более половины из отсутствующих не голосуют в зале пленарных заседаний уже полтора месяца, подсчитали СМИ.

Депутатов, которые не жали на кнопки как минимум с 1 апреля—60 человек. Среди них вице-спикер Ирина Яровая, бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин, представитель Крыма Наталья Поклонская, парламентарий из Петербурга Виталий Милонов.

Не голосовали после 1 апреля: 1. Дмитрий Юрков ЕР / 47 лет; 2. Игорь Шубин ЕР / 64 года; 3. Антон Шипулин ЕР /32 года; 4. Борис Чернышов ЛДПР / 28 лет; 5. Сергей Сопчук ЕР / 56 лет; 6. Валерий Скруг ЕР / 56 лет; 7. Шамсаил Саралиев ЕР / 46 лет; 8. Наталья Поклонская ЕР / 40 лет; 9. Пайкин Борис ЛДПР / 55 лет; 10. Дмитрий Ионин СР / 35 лет; 11. Георгий Карлов ЕР / 49 лет; 12. Анатолий Грешневиков СР / 63 года; 13. Лев Ковпак ЕР / 41 год; 14. Юрий Напсо ЛДПР / 47 лет; 15. Андрей Луговой ЛДПР / 53 года; 16. Анатолий Литовченко ЕР / 60 лет.

Не голосовали после 31 марта: 17. Ирина Яровая ЕР / 53 года; 18. Виктор Шрейдер ЕР / 68 лет.

Не голосовали после 19 марта: 19. Вячеслав Фетисов ЕР / 62 года; 20. Симановский Леонид ЕР / 70 лет; 21. Палкин Андрей ЕР / 71 год; 22. Эрнест Валеев ЕР/ 70 лет; 23. Алексей Воевода ЕР / 39 лет; 24. Виктор Водолацкий ЕР /62 года; 25. Адам Делимханов ЕР /50 лет; 26. Иван Демченко ЕР /59 лет; 27. Алексей Езубов ЕР /72 года; 28. Владимир Евланов ЕР/ 71 год; 29. Виталий Ефимов ЕР/ 80 лет; 30. Виктор Зобнев ЕР / 55 лет; 31. Виктор Игнатов ЕР / 51 год; 32. Олег Колесников ЕР / 51 год; 33. Владимир Крупенников ЕР /50 лет; 34. Виталий Милонов ЕР / 46 лет.

Не голосовали после 17 марта: 35. Петр Пимашков Петр ЕР / 71 год; 36. Аркадий Пономарёв ЕР / 63 года; 37. Лидия Антонова ЕР / 69 лет; 38. Николай Антошкин ЕР / 77 лет; 39. Григорий Балыхин ЕР / 73 года; 40. Николай Борцов ЕР / 74 года; 41. Александр Василенко ЕР / 71 год; 42. Михаил Гулевский ЕР / 71 год; 43. Александр Максимов ЕР / 73 года; 44. Александр Ярошук ЕР / 54 года; 45. Владимир Синяговский ЕР / 71 год; 46. Гаджимет Сафаралиев ЕР / 69 лет; 47. Ирина Роднина ЕР / 70 лет; 48. Владимир Ресин ЕР / 84 года; 49. Михаил Чернышев ЕР / 70 лет; 50. Лариса Шойгу ЕР / 67 лет.

Не голосовали после 12 марта: 51. Владимир Шаманов ЕР / 63 года; 52. Артур Чилингаров ЕР / 80 лет; 53. Галина Хованская СР / 76 лет; 54. Валентина Терешкова ЕР / 83 года; 55. Евгений Марченко ЕР / 47 лет; 56. Ремезков Александр СР / 58 лет; 57. Михаил Старшинов ЕР / 48 лет.

Не голосовали после 11 марта: 58. Скриванов Дмитрий ЕР / 48 лет; 59. Андрей Скоч ЕР / 54 года.

Не голосовал после 5 марта: 60. Юрий Мищеряков ЕР / 75 лет.