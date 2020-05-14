На Россию надвигается цунами банкротств: каждый третий бизнес оказался неплатёжеспособен

Каждой третьей фирме в России грозит банкротство — к такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок по итогам опроса предпринимателей.



Ситуация в экономике, по которой ударили падение цен на нефть и пандемия коронавируса, существенно хуже кризиса 2014 года. Если сравнивать, то риск банкротства выше более чем в два раза.

В секторе торговли и услуг на грани банкротства оказались почти половина компаний (40% на конце апреля). В лёгкой и пищевой промышленности, в секторе высоких технологий, здравоохранении и фармацевтике — в предбанкротном состоянии находятся 33% предприятий. 32% — их доля в секторе недвижимости и строительства.

В сфере финансов и инвестиций риски банкротства — у 31% компаний, в тяжёлой промышленности — у 30%, в сфере транспортировки и хранения — у 29%.

В сегментах фармацевтики и энергетики риск банкротства вырос в апреле по сравнению с мартом в 2 раза. В энергетике рост объясняется и спровоцирован прежде всего банкротством в контрагентах. В фармацевтике большинство субстанций закупается в Китае и Индии.

Пока в России действует мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий. Кредиторы могут не подавать заявления о банкротстве до начала октября: в апреле, по данным Федресурса, было зафиксировано всего 112 сообщений о банкротстве — в 10 раз меньше, чем год назад.

Но спустя полгода, когда мораторий уйдёт в прошлое, на экономику может обрушиться цунами банкротств: на данный момент 22% компаний планируют инициировать эту процедуру, а 78% — думают об этом.

В качестве причины предприниматели называют падение спроса на продукцию или услуги (63%), невозможность обслуживать кредит (60%), а также вынужденную приостановка деятельности в связи с режимом повышенной готовности или ЧС в регионе (57%).

Кроме того, бизнес жалуется на нарушение обязательств со стороны контрагентов (32%), задолженность по заработной плате (25%), ограничение перевозок (24%), ослабление рубля (15%).

Неплатёжеспособность одного бизнеса влечёт за собой проблемы другого, создавая «цепную реакцию банкротств»: даже если сейчас компании чувствуют себя хорошо, они видят риски волны неплатежей со стороны контрагентов. Бизнес закредитован, при этом помощь предлагается государством в форме новых кредитов.