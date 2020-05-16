В Тульской области коммунальщики держали жителей без воды в 3 раза дольше допустимого срока

В Липках Киреевского района 386 жилых домов остались без холодной воды.



Водоснабжение было отключено в результате аварии на центральном водопроводе на пересечении улиц Трудовая и Чапаева.

При этом, вопреки действующему законодательству, ремонтные работы по восстановлению водоснабжения начались не сразу, подача холодной воды в жилые дома была восстановлена лишь спустя 16 часов вместо положенных 4.

Директору ООО «Водоресурс-К» внесено прокурорское представление, также он привлечён к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами), ему назначено наказание в виде штрафа.