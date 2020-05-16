В Туле лежачие полицейские оказались дефективными

Автомобильная дорога из Тулы в посёлок Ленинский оказалась с дефектами.



Как показала проверка прокуратуры совместно с ГИБДД, по всей протяжённости дороги световозвращающие элементы на искусственных неровностях утратили свои характеристики.

Девять монолитных конструкций искусственных неровностей имеют повреждения. На отдельных участках автодороги выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин.

Директору «Тулаавтодора» внесено представление, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также ведущий специалист отдела содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.