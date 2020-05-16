В России может стать на один регион меньше

На карте России в ближайшем будущем окажется 84 субъекта федерации вместо 85.



Меморандум о намерении объединить регионы подписали главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный.

Жителям предстоит проголосовать за или против объединения на референдуме, предположительно, 13 сентября.

Для объединения есть и политические, и экономические предпосылки. Речь идёт и о небольшом населении обоих регионов, и о необходимости выстроить единую политику в области добычи нефти и газа, которыми богаты регионы.

С 2003 по 2008 год в России 6 автономных округов присоединились к соседним субъектам. В результате объединения из Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа получился Пермский край, к Красноярскому краю присоединились Таймырский и Эвенкийский округа, Корякский автономный округ стал частью Камчатского края, а из Читинской области и Агинского Бурятского АО был создан Забайкальский край.