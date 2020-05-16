Экономисты оценили грядущее падение доходов россиян

Эксперты Центра Высшей школы экономики дали оценку грядущему падению доходов россиян.



Прогнозируется, что 25% работающих потеряют зарплату или будут получать её в меньшем размере. Причём примерно половина из них лишится дохода полностью, а вторая половина станет получать в среднем 50% от прежнего заработка. Реальные доходы россиян упадут на 8-12%.

В России выделяемая поддержка для безработных и работающих составляет 26-30% от средней зарплаты, в западных странах — 50-90%.

Экономисты считают, что сейчас особенно важно усилить меры поддержки населения, как через прямые выплаты, так и через предприятия. В первую очередь, это касается наиболее пострадавшей сферы услуг, а также наиболее уязвимых форм предпринимательства — ИП, самозанятых, малого и среднего бизнеса.