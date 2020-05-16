Партия Захара Прилепина сможет участвовать в выборах

Политическая партия «За правду» писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах. Об этом сообщили «Дождю» в пресс-службеорганизации.



Партия уже включена в соответствующий список Минюста. Сейчас у партии 54 отделения по всей стране.

Для того, чтобы принять участие в парламентских выборах в Госдуму в следующем 2021 году, ей необходимо будет иметь депутата в одном из региональных парламентов (законодательных собраний).

Уже этой осенью «За правду» Прилепина планирует принять участие во всех выборах в заксобрания, которые пройдут в 11 регионах.

О создании собственного движения «За правду» писатель и бывший замглавы батальона по работе с личным составом ДНР Захар Прилепин впервые объявил в октябре прошлого года. Тогда он не исключал, что будет баллотироваться на парламентских выборах в 2021 году. В феврале этого года состоялся первый учредительный съезд партии, а в конце марта её зарегистрировали в Минюсте.

Первыми заместителями председателя партии стали сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков и бывший советник главы ДНР Александр Казаков, заместителем председателя — режиссёр и худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис, а секретарём Центрального комитета партии — Александр Воробьёв.