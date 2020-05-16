Тулякам могут запретить «отчуждать» дрова

Госдума намерена пресечь нецелевое использование дров в российских деревнях.



Для этого предполагается рассмотреть передачу на региональный уровень контроля за целевым использованием древесины, заготавливаемой для личных, государственных или муниципальных нужд.

Согласно Лесному кодексу, россияне вправе заготавливать древесину для отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Для этого они обязаны заключить договор купли-продажи лесных насаждений, в котором сказано, что заготовленная таком образом древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

Вместе с тем законодательством РФ не урегулирован вопрос контроля за целевым использованием древесины, заготовленной гражданами, а также для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

В связи с этим предлагается передать контроль региональным органам власти и установить, что нарушение требований закона влечёт ответственность в виде неустойки в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений. В случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.