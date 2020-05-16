Удалёнку могут закрепить в Трудовом кодексе

В Трудовой кодекс могут внести понятие «удалённой работы». Законопроект об этом разработан экспертами Общероссийского народного фронта.



Ещё в августе 2019 года эксперты ОНФ обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний работать удалённо.

Было предложено ввести в Трудовой кодекс понятие «временная удалённая работа» и устанавливать такой режим в случае необходимости. При этом предполагается письменное согласие обеих сторон.

Сейчас, когда эта тема стала суперактуальной, было направлено ещё одно обращение в правительство, письмо на имя зампредседателя правительства Татьяны Голиковой. Предложение находится на рассмотрении. Законопроект и сопутствующие документы полностью готовы, осталось внести его в Госдуму.