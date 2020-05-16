К августу в России могут закрыться около миллиона субъектов малого и среднего бизнеса

Около миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства может до августа 2020 года прекратить работу.



Об этом сообщили газета «Известия» со ссылкой на прогнозы «Опоры России», Торгово-промышленной палаты и «Деловой России».

По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», в РФ существует 6 млн субъектов МСП, в том числе 2,5 млн юридических лиц и 3,5 млн индивидуальных предпринимателей.

С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться 1 млн малых предприятий, считает глава «Опоры России» Александр Калинин.

По данным специалистов, в первую очередь под угрозой предприятия сферы услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также непродовольственного ритейла. Кроме того, число занятых в этих отраслях может сократиться примерно на 2-3 млн человек, что повлечёт за собой быстрый рост самозанятых граждан, добавляют эксперты.

Глава ТПП Сергей Катырин отметил, что развитие ситуации будет зависеть от мер правительства по поддержке предпринимательства, а также от того, смогут ли ими воспользоваться все нуждающиеся. В свою очередь член координационного совета «Деловой России» Андрей Романенко добавил, что «до конца года не менее 15% точек по продаже товаров и услуг, работавших в начале года, прекратят существование».

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович выразил мнение, что снижение числа субъектов МСП может достичь 1,3-1,8 млн, а сокращение рынка труда малого и среднего бизнеса составить порядка 15-25%.

При этом глава «Опоры России» подчеркнул, что сопоставимой статистики по числу субъектов МСП, прекративших деятельность в условиях сложной экономической ситуации, не существует, так как их учёт в прошлые экономические кризисы не вели.

В Минэкономразвития в беседе с «Известиями» допустили принятие дополнительных мер помощи бизнесу, в связи с чем, указали в министерстве, давать прогнозы по изменению числа субъектов МСП ещё рано.