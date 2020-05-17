Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил множество трудностей, с которыми пришлось столкнуться при переводе образовательного процесса в дистанционный режим с 17 марта.



Основные проблемы — недостаточная мощность информационных ресурсов и отсутствие у многих педагогов опыта работы с ними, низкая скорость, а иногда и просто отсутствие домашнего интернета у школьников.

На дистанционное обучение перешли все образовательные учреждения региона, кроме дошкольных. Это более 138 тысяч школьников, 20 тысяч студентов колледжей и техникумов.

В ближайшее время за счёт средств фонда «Перспектива» закупят 1,5 тысячи планшетов для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

До 19 мая во всех школах будет проведена итоговая аттестация учеников 1-8-х классов. Для учеников 9-11-х классов дистанционное обучение продолжится до конца мая.