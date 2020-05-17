Росреестр призвал тульских землевладельцев расстаться с иллюзиями

За первый квартал 2020 года в Тульской области проверили 154 земельных участка. Такие данные представило областное управление Росреестра.



По материалам административных обследований 21 землевладельца привлекли к административной ответственности.

Силами государственных инспекторов по использованию и охране земель проведено 403 проверки, выявлено 280 нарушений требований земельного законодательства, по всем фактам выданы предписания.

Основные нарушения — самовольное занятие земель и их использование не в соответствии с категорией и установленным видом разрешённого использования.

В связи с поручением правительства РФ с 18 марта по 1 мая было приостановлено проведение всех плановых и внеплановых проверок.

«Однако у недобросовестных пользователей земельных участков не должно возникать иллюзий, что нарушения земельного законодательства останутся безнаказанными. Привлечение к административной ответственности возможно также по итогам проведения административных обследований, которые проводятся без взаимодействия с собственниками земельных участков», — подчеркнули в Росреестре.