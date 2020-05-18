Когда жителям Тульской области выплатят деньги в связи с пандемией

В Тульской области начали осуществлять федеральные выплаты семьям с детьми до 3 лет в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса.



За апрель деньги получили более 16 тысяч детей, за май — более 17 тысяч. Эти выплаты оформляются через региональное отделение Пенсионного фонда.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет туляки начнут получать с 1 июня.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне выплачивается пособие по безработице в размере 12 130 рублей.

Семьи с детьми, в которых родители потеряли работу, дополнительно получат по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

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