Туле передали средства дезинфекции от рыбфлота

Тульские врачи и специалисты в сфере ЖКХ получили медицинские изделия и средства для дезинфекции от компании «Южморрыбфлот», входящий в холдинг торгово-производственной компании «Доброфлот».



Региону передали изоляционные боксы для перевозки инфекционных больных, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и другое оборудование. Они будут распределены между медучреждениями, оказывающими помощь больным с коронавирусом.

Как уточнил глава администрации Тулы, в состав груза вошло оборудование для дезинфекции. Электрические ранцевые распылители и специальные распылители будут использоваться для дезинфекции помещений и городского общественного транспорта.

Читайте также: Коронавирус в Тульской области