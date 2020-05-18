В Ясногорске двух мужчин придавило обломками недостроя

В Ясногорске на мужчину обрушился частный дом.



Происшествие случилось в ходе проведения демонтажных работ — произошло обрушение несущих конструкций. Сообщение о случившемся поступило экипажу вневедомственной охраны Росгвардии.

Один из пострадавших погиб, другого удалось достать сотрудникам МЧС с помощью автомобильных домкратов и подручных строительных материалов.

42-летний мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в хирургическое отделение Ясногорской больницы. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.