В Туле арендаторы торговых центров вышли на пикет

19 мая в Туле прошёл пикет предпринимателей, арендующих места в торговых центрах.



Представители малого бизнеса требуют установить для них арендные каникулы с 28 марта до окончания ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Предприниматели возмущены тем, что не могут даже забрать свои вещи и документы, так как их не допускают в помещения.

Ранее они составили открытое письмо, сообщив, что арендодатели торговых центров «Макси», «Гостиный двор», «РИО», «Пролетарский», «Демидовский», «Парадиз», «Сарафан», «Пирамида», «На Хлебной», «Тройка», «Миллионный» не идут на уступки, обязывая оплачивать арендную плату за нерабочие дни.