Тульские сенаторы оказались не заразны

Все результаты тестирования сенаторов на коронавирус показали отрицательный результат.



Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Все члены Совфеда, в том числе представители Тульской области Игорь Панченко и Дмитрий Савельев, перед пленарным заседанием 20 мая прошли тестирование на коронавирус или привезли справки о прохождении исследования в своих регионах.

19 сенаторов старше 65 лет в условиях пандемии коронавирусной инфекции могут не участвовать в пленарном заседании, соответственно, не проходить тестирование.