В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии коронавируса

Минздрав принял решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок из-за пандемии коронавируса в России.



Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, выступая на заседании комитета совета Федерации по социальной политике.

По его словам, во время пандемии коронавируса «идёт достаточно большая нагрузка на иммунитет», поэтому на этот период решено приостановить прививочный календарь.

Ранее в Минздраве поясняли, что плановая вакцинация детей может проводиться по решению региональных служб здравоохранения с учётом эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.