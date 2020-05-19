Четверть россиян сообщают о сокращениях на работе

Четверть россиян (26%) заявили, что у них на работе уже проводят сокращения кадров.



Ещё 15% опрошенных сообщают, что, по их мнению, это может случиться в ближайшие месяцы, свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-центром» в конце апреля.

Треть респондентов (32%) рассказали, что на рабочих местах урезают зарплату, 14% ответили, что ждут этого в ближайшие месяцы. 25% опрошенных заявили, что им задерживают зарплату на работе.

Большая доля опрошенных считает, что в ближайшее время не стоит ждать ни задержек (50%), ни урезания зарплат (40%), ни сокращений (47%).

Наиболее пострадавшими из-за пандемии оказались жители крупных городов с населением более 500 тысяч человек, в то время как сельские жители демонстрировали более оптимистические оценки.

В опросе приняли участие 1 608 человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.