Туляк устроил стрельбу на посту проверки электронных пропусков

В Тульской области задержали водителя, который устроил стрельбу из светошумового пистолета на контрольном посту по проверке электронных пропусков на трассе М-2 «Крым».



Во время проверки въезжающих в регион граждан сотрудники СОБР Росгвардии увидели, как одна из легковых машин пытается объехать «пробку» по обочине.

Водитель грузовика, которому не понравился манёвр, перегородил своей машиной обочину. Между водителями возник конфликт, в ходе которого водитель легкового автомобиля применил светошумовое оружие.

При досмотре у стрелка обнаружили нож с фиксированным клинком, пневматический пистолет, аэрозольное светошумовое устройство «Пионер».

Задержанного 57-летнего ранее судимого жителя Тулы передали полицейским для дальнейшего расследования.

С 30 апреля в Тульской области введён режим въезда в регион и выезда по цифровым пропускам в связи с пандемией коронавируса.