Тульская медсестра в бикини стала звездой интернета

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу купальнике, поверх которого надела только прозрачный защитный костюм.
Медработница не надела одежду, так как в защитной форме ей было очень жарко.
В министерстве здравоохранения Тульской области к сотруднице лечебного учреждения уже применили санкции.
За нарушение требования к медицинской одежде ей сделали дисциплинарное взыскание в виде замечания. Также с медперсоналом больницы провели разъяснительная беседа.