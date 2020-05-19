Тульская медсестра в бикини стала звездой интернета

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу купальнике, поверх которого надела только прозрачный защитный костюм.



Медработница не надела одежду, так как в защитной форме ей было очень жарко.

В министерстве здравоохранения Тульской области к сотруднице лечебного учреждения уже применили санкции.

За нарушение требования к медицинской одежде ей сделали дисциплинарное взыскание в виде замечания. Также с медперсоналом больницы провели разъяснительная беседа.