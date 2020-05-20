В России действует 1,5 тысячи незаконных свалок, а рекультивировать готовы только 191

В России без лицензии работает 1,5 тысячи свалок, чья деятельность должна быть прекращена. Такие данные приводит «РБК» со ссылкой на представителя Российского экологического оператора.



При этом средства на рекультивацию пока предусмотрены менее чем для 200 из них. Бюджет проекта «Чистая страна» предусматривает 124 млрд рублей на рекультивацию 191 свалок до конца 2024 года.

Всего в федеральной схеме по обращению с отходами числится более 4 тысяч объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению твёрдых коммунальных отходов.

Схема разработана в виде интерактивной карты на основе данных региональных властей и анализа территориальных схем по обращению с отходами, а также сведений региональных операторов, занимающихся вывозом и утилизацией мусора. Окончательно она должна быть доработана к октябрю 2020 года.

Свалки, работа которых должна быть прекращена, в федеральной схеме разделены на три типа: 426 несанкционированных свалок; 571 санкционированная свалка (не вошла в госреестр объектов размещения отходов); 556 мест хранения отходов.

Росприроднадзором в 2019 году было выявлено более 27 тысяч несанкционированных мест размещения отходов. Из них 18 тысяч было ликвидировано, осталось около 9 тысяч свалок разного размера и для разных видов отходов.

Ежегодно в России образуется около 70 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, это лишь 5% от общего количества мусора, остальные 95% — промышленные отходы.