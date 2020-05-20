По соседству с Тульской областью нашли «горячую точку»

Соседствующий с Тульской областью Серпухов попал в одну из 13 опасных территорий Подмосковья.



Министерство сельского хозяйства и природопользования включило Серпухов в список «горячих точек», где актуальна опасность бешенства животных. Год назад их количество было больше и равнялось 21.

С начала года официально подтверждено 42 случая бешенства диких и домашних животных в Серпухове, Чехове, Ступино, Домодедово, Лотошино, Луховицах, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Рузе, Шатуре, Егорьевске.