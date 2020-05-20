Совфед одобрил закон о запрете участвовать в выборах «лицам с криминальным прошлым»

Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий участие в выборах лиц с криминальным прошлым.



Ограничения будут действовать в отношении граждан в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Не имеют права быть избранными граждане РФ, осуждённые к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления.

Речь идет о порядка 50 составов преступлений, связанных в том числе с мошенничеством, присвоением и растратой, с реабилитацией нацизма и др.

В настоящее время не могут быть избраны россияне, осуждённые к лишению свободы и имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также за совершение преступлений экстремистской направленности.