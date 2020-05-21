В России впервые массово обнулили долги за услуги ЖКХ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров первым в России освободил от оплаты услуг ЖКХ (за апрель) некоторые категории жителей региона.



Постановление предусматривает единовременные выплаты нуждающимся, малообеспеченным гражданам на компенсацию их затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, долги не накопят семьи, которые получают субсидии на жилищно-коммунальные услуги, те, чей расход на ЖКУ составляет более 22% от доли расходов в совокупном доходе семьи.

Все получатели этой помощи за апрель никакие средства вносить за жилищно-коммунальные услуги не будут. Они будут компенсированы за счёт регионального бюджета. Воспользоваться мерой поддержки смогут более 34 тысяч семей.