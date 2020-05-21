Сенаторы предложили прописать в законе самоизоляцию

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил внести поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».



В частности, в нём предлагается закрепить понятие самоизоляции, порядок её введения и предел полномочий регионов.

Режим самоизоляции был введён в большинстве регионов из-за пандемии коронавируса. 12 мая президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении нерабочего периода, который длился почти 1,5 месяца. В ряде регионов ограничения продлили до 31 мая.

Как отметила первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, страна не застрахована от подобных ситуаций в будущем.