Судью из Тульской области уличили в плагиате при написании диссертации

Судью из Тульской области уличили в плагиате при написании диссертации

«Диссернет» обнаружил плагиат в диссертации судьи Тульского областного суда Александра Черенкова.

В 2005 году Александр Владиславович Черенков защитил диссертацию на тему «Использование контроля и записи переговоров в раскрытии и расследовании преступлений» в Российской академии правосудия при Верховном суде РФ, получив учёную степень кандидата юридических наук.

Большая часть работы оказалась заимствована из учебных пособий Юрия Гаврилина, который являлся оппонентом Черенкова на защите, а ранее у них выходили совместные публикации. Положение о порядке присуждения учёных степеней на тот момент запрещало утверждать официальными оппонентами лиц, имеющих с соискателем совместные публикации по теме диссертации.

Александр Черенков был назначен судьёй Тульского областного суда указом президента РФ №1325 от 3 ноября 2010 года.

Всего эксперты «Диссернета» обнаружили некорректные заимствования, научный подлог данных и другие нарушения в диссертациях 68 бывших и нынешних российских судей. Среди нарушителей — судья Конституционного суда, пять судей Верховного суда и 20 судей судов общей юрисдикции.

В своих трудах судьи ссылаются на вымышленные уголовные дела, несуществующие законы и применяют прямое копирование без указания ссылок на источник. Несмотря на многочисленные нарушения в диссертациях, учёных степеней лишились только три человека. По словам основателя «Диссернета» Андрея Заякина, это связано с отсутствием возможности обжаловать большинство работ — для них истёк срок обжалования, специально установленный правительством. Но эксперты считают, что сам факт наличия недобросовестной диссертации должен позволять привлечь судей к ответственности.

Судью из Тульской области уличили в плагиате при написании диссертации

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