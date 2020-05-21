На тулячку завели уголовное дело за фото с «героем» Адольфом Гитлером

Следственный комитет по материалам УМВД возбудил уголовное дело в отношении тулячки о реабилитацию нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).



По версии следствия, 13 мая 2020 года девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте «Бессмертный полк — онлайн» и разместила там фотографию Адольфа Гитлера.

Фюрер нацистской Германии тулячка указала в качестве Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Как сообщили в СУ СК по Тульской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.