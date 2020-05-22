Новомосковские врачи требуют у Дюмина надбавок за коронавирус

Новомосковские врачи требуют у Дюмина надбавок за коронавирус

Работники Новомосковской городской клинической больницы обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

«Месяц назад мы обратились к нашему руководству главврачу Наумову Игорю Анатольевичу о сохранении нашей зарплаты. Ответа не поступило. Мы обратились в профсоюз нашей организации — там нас тоже не услышали. Мы просим нам помочь», — призывают медики.

В связи с пандемией коронавируса приёмный покой Новомосковской горбольницы работает в усиленном режиме. Работников приёмного покоя обеспечивают защитой от коронавирусной инфекции, при этом в апреле понизили стимулирующие выплаты. Новомосковцы пытаются добиться выплат как для медработников, контактирующих с больными COVID-19.

Новомосковские врачи требуют у Дюмина надбавок за коронавирус

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Новомосковские врачи требуют у Дюмина надбавок за коронавирус

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